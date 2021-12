Un forte temporale sta colpendo la città di Bari, con strade allagate e disagi. Lunghe code in tangenziale e strade come fiumi da Palese a Carbonara passando per San Girolamo.

La perturbazione atlantica sull’Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo.

Attesi venti di burrasca su Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. In Puglia è stata emessa una allerta gialla da stasera alle 20 per le prossime 36 ore per venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

