Oggi, lunedì 6 dicembre, nel giorno dei festeggiamenti del santo patrono, la città di Bari omaggia San Nicola e dà ufficialmente il via alle festività natalizie con l’accensione del grande albero allestito in piazza del Ferrarese a cura di Amgas srl.

L’appuntamento per l’ormai tradizionale accensione dell’albero è fissato questo pomeriggio alle ore 17.30. A causa delle attuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria, l’evento si svolgerà in forma estremamente ridotta. A tutti sarà comunque garantita la possibilità di seguire l’evento sui canali social del Comune di Bari, del sindaco e di Amgas.

Si ricorda che, per evitare il rischio di assembramenti, il programma di concerti ed eventi inizialmente previsto in piazza del Ferrarese è stato annullato. Una scelta a tutela della salute in un momento in cui l’attenzione per la ripresa dei contagi deve restare massima.

