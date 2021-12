Bomba eplosa davanti alla saracinesca di una farmacia. E’ accaduto nel foggiano, in particolare davanti alla farmacia “Simone”, in una zona centrale di Monte Sant’Angelo. La farmacia in questione è di proprietà del comandante della stazione carabinieri della città.

Il rumore, avvenuto nella notte, è stato udito dalla maggior parte della popolazione. Ingenti i danni all’attività commerciale, stimati tra i 40 e i 50mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non si esclude che possa trattarsi di una ritorsione o di un atto intimidatorio per l’attività svolta dal militare, compagno della titolare della farmacia.

In corso le indagini utili per risalire agli autori dell’attentato. In mattinata saranno visionati i filmati delle telecamere di sicurezza.

