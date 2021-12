Verrà inaugurata domani pomeriggio la mostra itinerante “Il Bari negli anni”, presenti gli assessori allo Sport, Pietro Petruzzelli e allo Sviluppo economico, Carla Palone. La mostra è stata promossa dall’Associazione commercianti via Manzoni e dintorni e dall’associazione culturale e sportiva “Il Tedoforo” con l’intento di far riscoprire la storica strada dello shopping barese.

Da domani e fino al 31 gennaio, sarà possibile effettuare un percorso alla scoperta di immagini della squadra del Bari degli anni 50/60/70 ammirando le foto dei giocatori che hanno fatto la storia del Bari Calcio, grazie al lavoro svolto dal fotografo barese Michele Ficarelli. Si potranno ammirare le foto dei baresi Catalano, De Robertis, Maestrelli, Fusco, Loseto, di famosi capitani e pilastri biancorossi come Mario Mazzoni e Gianni Seghedoni e di tanti altri volti che hanno scritto la storia del Bari.

Oltre alle foto della squadra del Bari e dei suoi calciatori, la mostra itinerante racconterà i tifosi di quel tempo: la famosa biglietteria dello Stadio della Vittoria, l’abitudine di portarsi un panino da casa, i bus pieni di tifosi in partenza da piazza Massari o nei famosi calessi, il super tifoso Mimì Cusmai, organizzatore delle trasferte dei tifosi a seguito dei biancorossi, il glorioso Stadio della Vittoria con gli spalti sempre stracolmi.

L’intento è quello di far riaffiorare i ricordi di un Bari perso nel tempo e nelle memorie dei tifosi, e di far riscoprire via Manzoni, la storica strada dello shopping barese a chi ancora non la conosce e a chi non ha avuto la possibilità di viverla durante gli anni 50/60/70.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 7 dicembre, alle ore 16, in via Manzoni, angolo via Principe Amedeo. All’inaugurazione, oltre ai succitati assessori Petruzzelli e Palone, parteciperanno anche il segretario generale della SSC Bari Antonello Ippedico, il presidente dell’associazione “Il Tedoforo” Vito Antonacci e la presidente dell’associazione commercianti di via Manzoni Patrizia Lucamante.

