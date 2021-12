Sito bloccato con impossibilità di prenotare il biglietto per i cittadini. E’ accaduto a Bari, in particolare al Multicinema Galleria che nella giornata di ieri ha registrato un alto numero di richieste per la prenotazione dei biglietti per “Spiderman – No Way Home”.

Il film uscirà nella sale cinematografiche il prossimo 15 dicembre. Nonostante ci siano circa due settimane di tempo per poter prenotare il proprio posto in sala cittadini si sono subito riversati sui siti per non perdere l’occasione di accaparrarsi il posto. Lo stesso è accaduto in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

Il problema, almeno nel Barese, si è risolto in poche ore. In mattinata infatti dal Galleria hanno fatto sapere che è nuovamente possibile prenotare il biglietto.

