Consegnata ieri dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio la targa di riconoscimento dell’amministrazione comunale all’organizzazione di volontariato “Scuola Cani Salvataggio Nautico” per i 10 anni di vita dell’associazione.

La scuola è una realtà locale, che si contraddistingue per la stretta collaborazione con i cani nell’espletamento delle proprie attività, impegnata nelle operazioni di salvataggio in mare e di assistenza alle persone con disabilità sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, diventando un punto di riferimento per la comunità.

A ricevere il riconoscimento, il presidente dell’associazione Donato Castellano, accompagnato da quattro volontari e da Andrè, un bellissimo esemplare di Terranova. Il vicesindaco non ha mancato di ringraziare l’organizzazione per il lavoro svolto.

“Per noi è un privilegio poter donare questa targa all’associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico che da un lato svolge un compito essenziale legato alla sicurezza dei bagnanti sulle nostre spiagge durante la stagione estiva, dall’altro è nota per le attività di assistenza alle persone con disabilità – ha dichiarato Eugenio Di Sciascio – in questi anni ha dato a tutti noi, soprattutto ai più giovani, la possibilità di conoscere da vicino dei cani bellissimi e dolcissimi che, mai come in queste circostanze, si rivelano i migliori amici dell’uomo”.

Importanti e piene d’orgoglio anche le parole del presidente Castellano, che sottolinea l’importanza del ruolo della sua associazione sulle spiagge baresi.

“Noi tutti desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale con cui, sin dall’avvio delle nostre attività, abbiamo stretto una proficua collaborazione – ha commentato Donato Castellano – è anche grazie alla presenza costante sul lido di Pane e Pomodoro se i cittadini baresi, come pure quelli dei paesi limitrofi, hanno potuto conoscere ciò che facciamo e il modo in cui lavoriamo. Per otto anni consecutivi abbiamo prestato servizio volontariamente sulla spiaggia dei baresi effettuando almeno otto salvataggi decisivi. Il nostro augurio è quello di poter continuare a farlo per tanti altri anni ancora”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.