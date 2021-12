Conferenze, laboratori, spazi espositivi, musica e teatro. A Bari, dopo lo stop dello scorso anno (a causa della pandemia), torna l’evento che chiama a raccolta il mondo del Volontariato di Puglia.

“L’altro che è in me: il volontario allo specchio” questo il nome scelto per la tredicesima edizione del Meeting. Officina degli Esordi, Sala Murat e Castello Svevo sono i luoghi scelti quest’anno dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini e volontari su temi di stretta attualità. A partire dal 9 dicembre, sino al 12 il capoluogo pugliese torna dunque protagonista della Solidarietà e della Gratuità con nomi di calibro nazionale.

Tra questi Vera Gheno, accademica e sociolinguista, Erica Mou, cantautrice, ma anche Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista ed esperto di conflitti online, Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada e Tiziana di Masi, attrice, sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione. L’appuntamento 2021 del Meeting si articolerà in due fasi: la prima – 9 e 10 dicembre – con i laboratori organizzati dalle associazioni: dal laboratorio sulla Creatività di Franco Liuzzi, esperto di comunicazione e direttore di Moscabianca a quello di pittura ispirato al metodo Toullet a cura dell’associazione Crearte Kids ETS, dall’incontro sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare dell’associazione Emervol a quello sull’integrazione degli stranieri tenuto da Gaetano Balena, presidente di Impegno 95. Grande attesa per il laboratorio di fumetto della scuola di grafica e fumetto Grafite e per l’incontro sull’importanza del Volontariato dell’associazione InConTra Odv.

Novità di quest’anno Asso(ciazioni) nella manica!, il laboratorio rivolto alle associazioni della Fondazione Vincenzo Casillo per mappare i bisogni delle organizzazioni e le possibili sinergie attivabili. Insieme alla facilitatrice Mariagiovanna Italia, invece, presenteremo i progetti sostenuti dal CSVSN grazie al concorso #Ideattiva 2021, che ha premiato le idee più intraprendenti e con maggiore impatto sul territorio.

Nella seconda fase poi, 11 e 12 dicembre, ci saranno conferenze e spettacoli. Si parte nella sala Murat sabato 11 dicembre con l’inaugurazione ufficiale del Meeting, alla presenza del presidente del CSVSN Rosa Franco, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, della direttrice del Castello Svevo di Bari Alessandra Mongelli e di Costantino Esposito, docente di Filosofia dell’Università degli Studi di Bari. E ancora, convegni e conferenze sui temi dell’Educazione e della Ricostruzione.

Non mancheranno gli spettacoli: sabato 11 dicembre alle ore 21:00, nella sala Bona Sforza del Castello Svevo, la cantautrice Erica Mou in concerto, presenterà il suo nuovo album Nature, disco in cui l’artista si apre a nuove sonorità e approda a nuove sfumature di scritture. Domenica 12, invece, sempre nella sala Bona Sforza alle ore 21:00, l’attrice Tiziana di Masi porterà in scena lo spettacolo teatrale #IOSIAMO, un concentrato di testimonianze di volontari che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali.

Il 9 e 10 dicembre, all’Officina degli Esordi inoltre, “Diritti senza confini per l’infanzia e l’adolescenza”, la mostra fotografica di Tom Pietrasik, a cura del Comitato Provinciale Bari UNICEF. Pietrasik racconta, attraverso le sue immagini i luoghi, i volti e le storie che l’UNICEF incontra nella sua missione di supporto, aiuto e solidarietà internazionale.

“È un programma ricchissimo quello di quest’anno – ha dichiarato il presidente del CSVSN Rosa Franco – e noi siamo particolarmente emozionati. È un’edizione diversa dalle altre: dopo un anno di stop a causa della pandemia, siamo riusciti negli ultimi mesi a recuperare il terreno perso a livello relazionale. Il mondo del Volontariato si è distinto in questa emergenza, ma ora più che mai ha bisogno di nuova linfa: recuperare i rapporti umani. E l’obiettivo del Meeting è proprio questo: favorire non solo la promozione del Volontariato, ma incrociare tutte quelle realtà che quotidianamente operano sul territorio aiutandole a fare rete”. Alle sue paroel fanno eco quelle del direttore del CSVSN, Alessandro Cobianchi.

“Questo meeting – ha spiegato – incrocia una delle tante tappe del periodo che stiamo vivendo e diventa essenziale non solo per fare il punto sui bisogni della comunità, ma anche per evidenziare il ruolo spesso silenzioso svolto dal volontariato. Sarà anche importante per fissare e discutere di tutte le fragilità cui è necessario dare risposte. La formula è poi innovativa: abbiamo scelto per quest’anno quella del Meeting diffuso. Che si svolga interamente nel cuore del capoluogo pugliese riporta simbolicamente ad un volontariato centrale nella sfida che stiamo vivendo e cui il Terzo settore non si sottrae. Innovativa anche la scelta di puntare sul tema del linguaggio accessibile, fondamentale per i più giovani” – ha concluso.

