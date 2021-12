L’accesso a tutti gli eventi è gratuito, riservato ai bambini e contingentato in funzione degli spazi e per partecipare è necessaria la prenotazione (alcuni eventi come quello con Giovanni Muciaccia di Art Attack sono già sold out) sul sito www.nataleabari.it. Il villaggio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22, per un totale di 96 ore di attività laboratoriali, 15 ore di letture ad alta voce, 64 repliche di spettacoli per l’infanzia, 198 ore di animazione e intrattenimento.

Per quanto riguarda il programma completo degli appuntamenti del Villaggio di Natale, promosso dall’assessorato alle Culture, è disponibile qui L’allestimento prevede tre strutture coperte riscaldate, con accesso su prenotazione: il teatro degli elfi, la stanza delle storie e il laboratorio degli elfi, tutte adagiate su un prato di erba sintetica. Ovviamente non potrà mancare fino al 25 dicembre Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini e la befana fino al 6 gennaio. Il 24 dicembre si terrà la tradizionale parata di artisti di strada per le vie pedonali: sei artisti accompagnati da una scanzonata Marching band, partendo da piazza Umberto I, attraverseranno via Argiro, via Sparano, corso Vittorio Emanuele. Non si svolgeranno spettacoli musicali o di intrattenimento su disposizione del sindaco Antonio Decaro, per evitare assembramenti e rischio contagi., promosso dall’assessorato alle Culture, è disponibile qui Natale 2021 – programma Villaggio Babbo Natale . Per accompagnatori maggiori di 12 anni è obbligatoria l’esibizione di certificazione verde covid19.