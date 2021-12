Addio a Lina Wertmuller. La prima regista candidata all’oscar. L’artista si è spenta nella notte a Roma, aveva 93 anni.

Era nata ad agosto, nel 1928. Aveva un carattere deciso ed era sempre in prima linea per difendere le sue idee i rivendicare i diritti. Cacciata da 11 scuole e fermamente salda sulle sue opinioni tanto da essere ricordsta per la sua frase “Sul set ho sempre comandato io”. sono diversi i capolavori che portavano la sua firma. Tra questi “Travolti da un insolito desstino nell’azzurro mare di agosto”, “Pasqualino settebellezze” e “Mimì metallurgico”. Le sue opere hanno segnato la storia della commedia italiana.

La camera ardente sarà allestita in Campidoglio. A darne notizia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con un tweet in cui ha ricordato la donna. “Una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia” – ha scritto.

Foto Ansa

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.