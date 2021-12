Venerdì prossimo, nello specifico il 10 dicembre, allo skatepark Ponte Adriatico di Bari, all’interno del “Banana Moon Skate project”, si terrà lo show case della neonata etichetta discografica Juicy Music con tre importanti nomi della scena musicale italiana, il seguitissimo Ensi performer live d’eccellenza, Louis Dee da Palermo e Dave da Torino.

Si tratta della prima esibizione ufficiale della factory creata da Ensi, Tipo e Luiss Dee e durante questo momento, in circa un’ora, saranno proposti brani personali con base musicale e voce, in perfetto stile rap classico e profondo, al quale appunto si rifanno i fondatori del progetto. “Questo è il primo live – ha spiegato Andrew Smith di Propaganda – che questi rapper faranno sotto la bandiera Joicy. Quindi credo che sia molto bello aver unito questo show alla nostra iniziativa nel segno della novità portata a Bari”.

Il “Banana Moon Skate project” è un’iniziativa realizzata dal concept store streetwear barese, con il supporto dell’azienda Propaganda e della Vans, con il patrocinio del I Municipio del Comune di Bari, della FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici e con la collaborazione della Asd Impact Sport. Tale iniziativa darà, fino al 12 dicembre, la possibilità a 80 bambini di approcciarsi gratuitamente a questo sport con Fabiano Lauciello, istruttore FISR – Italian Skateboarding di 2 livello.

“È bello vedere che a Bari, città dalla quale io provengo sebbene manchi da tempo, ci siano delle realtà che hanno voglia di crescere e di investire nei giovani – ha proseguito – la presenza di questi artisti, con un’esperienza decennale, sono di forte richiamo per un pubblico trasversale, quindi sia per gli ascoltatori più giovani che per quelli più esperti”.

Per partecipare all’evento sarà necessario ritirare gratuitamente il braccialetto per l’accesso dallo store Banana Moon, in corso Cavour 45, a Bari. La zona adibita all’evento sarà delimitata e contingentata nel pieno rispetto delle norme anti covid-19.

