Cascate a fiumi nel palazzetto dello sport di San Pio, la squadra di pallavolo Primadonna Bari Volley (unica nel Barese a militare nel campionato di pallavolo in B2) rischia di perdere le partite previste per il weekend a tavolino.

I fatti, in particolare, risalgono a lunedì scorso (video in basso), giornata in cui la città è stata travolta dal maltempo. Nel corso di un allenamento del settore giovanile, il palazzetto dello sport, unico nel V Municipio, è stato letteralmente travolto dall’acqua. Dai muri infatti cadeva una cascata di acqua. Lo stesso accadeva dal soffitto, anche in punti vicini alla zona di gioco. Già normalmente, nonostante diversi interventi effettuati, nel palazzetto, con condizioni di meteo avverse e piogge abbondanti, piove. A prova di ciò il fatto che le diverse associazioni che frequentano il luogo per le attività hanno allestito diversi punti di raccolta acqua. Il palazzetto è infatti pieno di secchi, dalla zona delle panchina, sino a quella degli spalti dove viene ospitato il pubblico.

In passato era già successo, la squadra (che allora militava nel settore C) fu costretta di punto in bianco a trovare un altro campo per disputare un’altra gara importante. L’associazione, a proprie spese, disputò la gara al PalaFlorio. “Non è ottimale per una squadra abituata ad allenarsi in un posto specifico spostarsi per una gara – ha spiegato Rosa Matera, vicepresidente dell’associazione – ci auguriamo che nè sabato, né domenica piova. Sabato giocherà la B2 e domenica le piccole della Prima Divisione. Hanno effettuato dei lavori per tamponare, purtroppo però non sono bastati a coprire anni di assenza di manutenzione ordinaria. Speriamo che nel weekend ci sia il sole affinché le squadre possano affrontare serenamente le gare. Ci siamo già informati, ma pare non ci siano palazzetti liberi per sabato. Un grande problema per la prima squadra. L’appello ora lo rivolgo agli assessori e a chi di competenza: aiutateci a risolvere la situazione nell’immediato. Non esiste solo il calcio” – ha concluso.

Sabato la squadra che milita nella categoria B2, guidata da Rosa Ricci, dovrà affrontare il Fasano, si tratta di una sfida importante contro una squadra ben piazzata in classifica.

