Bari, ecco il Babbo Natale di piazza Umberto: “Foto e doni per tutti i bambini” – VIDEO

A Bari è in piena attività il villaggio di Natale in piazza Umberto, inaugurato ieri dal sindaco Antonio Decaro. Tanti i bambini e le famiglie che nel rispetto delle limitazioni anti contagio si alternano, con la mascherina, per una foto ricordo sullo smartphone.

“Sono un Babbo Natale particolare – racconta dietro la lunga barba bianca Paolo Caradonna – qui porto a tutti un dono. Ma a quelli birichini sceglierò io cosa dare, ma niente pistole e frecce. Quelle sono pericolose”.

Trenta giorni consecutivi di attività, circa 500 ore di eventi e spettacoli curati da professioniste e professionisti dell’arte: “Ieri abbiamo realizzato dei bigliettini d’auguri a tema, oggi invece le palline 3d per decorare l’albero”, racconta una delle animatrici baresi.

Il Villaggio fino al 6 gennaio sarà animato con spettacoli, giochi di gruppo, letture ad alta voce, laboratori di manipolazione e creatività, tutti gratuiti. Tutti i giorni, anche nei festivi, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 22 e nelle due vigilie del 24 e 31 dicembre dalle ore 9 alle 13.

Negli spazi aperti, tra gli alberi e le strutture coperte del villaggio, si aggireratutti i giorni animatori in costume da elfi per coinvolgere i bambini in giochi e animazioni e fare da assistenti ai padroni di casa: fino al 25 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale, che poi lascerà il posto alla Befana fino al 6 gennaio.

L’accesso a tutti gli eventi, gratuito e contingentato in funzione degli spazi, è regolamentato attraverso il modulo di prenotazione sul sito www.nataleabari.it. Per accompagnatori maggiori di 12 anni è obbligatoria l’esibizione di certificazione verde covid19.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.