Accelera la pandemia in Puglia. Nella settimana che va dall’1 al 7 dicembre si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dalla fondazione Gimbe.

Il dato, in particolare, è superiore anche alla media nazionale, pari al 22,4%, A questi dati fanno da contraltare quelli sulla soglia di saturazione dei posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva. La soglia infatti resta al di sotto e vede ad oggi al 5% i posti letto occupati in area medica e al 4% quelli in terapia intensiva.

Intanto, prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale in Puglia, la regione non si è fermata neanche nella giornata festiva di ieri. La Puglia, in particolare, ha il 6% in più di copertura rispetto alla media nazionale per la fascia 12-19 anni con un ciclo primario completo. Inoltre, ad oggi, con il 19% del target, la regione ha superato la media nazionale (al 18%) delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed è superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69.

In totale, nel Barese, sono 18.876 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate nelle ultime 48 ore. Nella sola mattinata di oggi- l’hub Fiera del Levante ha già totalizzato 1106 dosi erogate. La campagna vaccinale prosegue spedita per assicurare in particolare le dosi “booster” ai cittadini che hanno completato il ciclo almeno cinque mesi fa. Un’ulteriore spinta alla partecipazione della popolazione alla campagna di protezione è stata data dagli Open day organizzati domenica a Triggiano, Bitonto e Alberobello, dal Dipartimento di prevenzione, che si sono chiusi con un bilancio di 1136 somministrazioni.

La copertura nella popolazione vaccinabile over 18 finora raggiunta con le terze dosi è pari al 40 per cento: la percentuale più elevata si registra negli over 80 con il 61,2 per cento. Intanto la ASL – in linea con il piano strategico regionale – si sta preparando ad avviare la settimana prossima le somministrazioni ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Massima priorità sarà garantita ai minori fragili afferenti ai centri di cura e contemporaneamente saranno vaccinati anche gli alunni delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado.

Il Noa, in tal senso, sta predisponendo il programma di concerto con i centri di riferimento della Neuropsichiatria infantile e delle Malattie rare, verificando già le adesioni con le famiglie, mentre il Dipartimento di prevenzione di pari passo assieme all’ufficio scolastico provinciale sta raccogliendo le manifestazioni di interesse alla vaccinazione scuola per scuola in modo tale da calendarizzare le sedute a partire dal 16 dicembre in poi.

Da questa mattina è inoltre attivo un nuovo centro vaccinale a Noicattaro in piazza Matteotti, 19 riservato esclusivamente alle vaccinazioni Covid. Per conoscere orari e giornate di apertura è sufficiente consultare i profili social della ASL e/o la sezione dedicata del portale e il sito regionale la Puglia ti vaccina, con il calendario completo e aggiornato di tutti i punti vaccinali Covid aziendali.

