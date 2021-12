Obbligo di rinnovo energetico prima di poter mettere in vendita edifici e abitazioni. E’ una delle proposta a cui sta lavorando la Commissione europea in vista della presentazione della nuova direttiva sull’efficienza energetiva degli edifici, attesa per il 14 dicembre.

La portata del rinnovo della classe energetica, secondo quanto affermato da fonti di Bruxelles, dovrà essere proporzionata alo stato di partenza dell’immobile, ovvero dovrà essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Esclusi gli edifici storici.

Se le proposte dell’esecutivo dovessero essere confermate confermate dovrebbero contemplare anche standard minimi di prestazione energetica e indicazioni dettagliate per i piani nazionali di riqualificazione energetica dell’edilizia. Inoltre potrebbe essere prevista l’introduzione di nuovi strumenti per agevolare l’esecuzione delle ristrutturazione degli immobili da parte dei proprietari.

In questo contesto si sta pensando di utilizzare la leva del credito e si sta inoltre valutando anche la possibilità di incentivare gli interventi delle società elettriche ed energetiche in quanto capaci di assumersi il rischio finanziamento iniziale e di ripagare gli investimenti con i risparmi sull’energia.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.