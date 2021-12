Dopo la tregua anticipata per l’Immacolata, torna la pioggia sulla nostra regione che non ci lascerà per tutto il fine settimana. Già da questa mattina la pioggia cade fitta sulla nostra città. Non andrà meglio venerdì 10, quando le piogge si abbatteranno nelle ore serali, in particolare a Brindisi e Taranto, mentre a Lecce sono attese precipitazioni per tutta la giornata.

Anche per sabato c’è incertezza, in particolare nel barese sempre nel pomeriggio e di sera. Domenica, infine, sarà la giornata peggiore della settimana dal punto di vista meteorologico, con la pioggia che non lascerà scampo nel barese e nella Bat, per tutta la giornata, con venti forti e molto forti provenienti da nord. Temperature in forte calo.

