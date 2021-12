Torna il mercatino natalizio a Bari Vecchia, in via Venezia e in piazza Mercantile: prodotti a chilometro zero, presepi fatti a mano, icone di San Nicola su legno antico, accessori in rame e cuoio, ma anche delle piccole novità. Sono 30 le casette, agghindate e illuminate, con i migliori prodotti degli artigiani baresi (fotogallery in basso).

A poca distanza dall’albero, alto 14 metri, ci sono anche dei riferimenti alla serie cult Squid Game, con dei “amigurumi”, tecnica giapponese che prevede la lavorazione a uncinetto della lana. “Adoro il mondo dei cartoni e dei manga – racconta Rosa “Ashima” – mi ispiro ai personaggi dei fumetti noti al grande pubblico. Speriamo che nei prossimi giorni il meteo ci possa favorire dopo giorni di pioggia. Ottimo il servizio di controllo e sicurezza”.

Proseguendo la passeggiata abbiamo rincontrato Angela Summo, una “veterana” del mercatino di fine anno: “E’ la quarta edizione a cui partecipo sempre con i miei presepi davvero unici perché omaggiano San Nicola e sono realizzati all’interno di gusci di cozze e perfino noci. Sono contentissima di ritornare dopo una anno di pausa forzata”.

La novità del 2021 è il panettone con una glassa di melograno e pezzetti di cioccolata oltre alle spremute di melagrane. “Coltiviamo a Barletta 2mila alberi di questo frutto antico – ci racconta dal suo stand Giuseppe Filannino – sono l’unico in Italia a proporre questa variante di panettone. E’ antiossidante e aiuta ad alzare le difese immunitarie. I turisti, in particolare quelli stranieri, sgranano gli occhi ogni volta che assaggiano le nostre specialità”.

