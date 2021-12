“Oggi gli uffici hanno concluso la gara per i lavori della rotatoria di via Caposcardicchio al quartiere San Paolo individuando l’impresa che li realizzerà. Il 10 gennaio il Comune entrerà in possesso delle aree. I decreti di esproprio sono stati emessi. Subito dopo l’azienda potrà cominciare”. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro e riguarda un’opera attesa da anni nel rione San Paolo.

Si tratta della sistemazione di via Caposcardicchio per un tratto di circa 650 metri, a partire dalla fermata della metropolitana posta nei pressi dell’ospedale San Paolo sino all’intersezione di via Caposcardicchio con via Trentino Alto Adige e viale delle Regioni e la sistemazione dell’intersezione esistente tra via Caposcardicchio, via Trentino Alto Adige, viale delle Regioni, via Michele di Giesi e via Francesco Silvestri. Il progetto prevede l’inserimento di una piazza con circolazione a rotatoria per gestire il collegamento con viale delle Regioni, e la realizzazione di una rotatoria per gestire l’immissione lungo via Trentino Alto Adige di via Caposcardicchio.

“Per i residenti del quartiere – spiega ancora Decaro – è la risposta all’attesa di oltre dieci anni di un’opera che non solo metterà in sicurezza il transito dei veicoli in quell’incrocio, ma migliorerà di gran lunga la qualità della vita dei residenti della zona. Questo non è un annuncio di cui andar fieri, troppi anni si sono persi tra mille procedure per progettazioni, autorizzazioni ed espropri, e di questo non posso che scusarmi con voi, ancora una volta. Ora abbiamo un punto fermo: una gara aggiudicata e un’impresa che può lavorare. Certamente cominceranno i disagi per il cantiere su strada ma vi assicuro che questa volta i vostri improperi sarò felice di prendermeli tutti”.

