Incidente questa sera in corso Vittorio Emanuele. Per cause in corso di accertamento uno scooter avrebbe travolto una bici. Il ciclista sarebbe stato portato in ospedale. Sul posto la polizia locale. Il traffico è stato momentaneamente bloccato per consentire i rilievi e i soccorsi.

