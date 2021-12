“Sono sorpreso e profondamente deluso per la decisione di BRSI di disertare l’odierno tavolo di confronto presso la Regione Puglia, lo ha detto il presidente Michele Emiliano. La crisi – ha continuato – non si risolve scappando dalla Puglia e dalle responsabilità di impresa né spostando a Catania 98 lavoratori pugliesi, bensì ricercando le condizioni di sostenibilità perché le attività rimangano incardinate in Puglia, consolidando gli attuali livelli occupazionali.

Invito l’azienda a rivedere le proprie posizioni, a cogliere la disponibilità che ancora oggi i lavoratori ed il sindacato hanno reso a favore della ripresa del negoziato per giungere ad una soluzione condivisa che dia continuità alle attività ed all’occupazione.

Nelle more, venga tenuto il personale in smart working, si ricorra alla protezione possibile degli ammortizzatori sociali. Sono certo che, col contributo della Task Force regionale per l’occupazione, si potrà giungere ad un accordo ed a determinare i presupposti per il superamento della crisi”.

