Sentirsi di cattivo umore il lunedì mattina, al momento di tornare al lavoro, e rovinarsi la giornata non riuscendo neanche più a ricordare la piacevolezza del weekend appena trascorso, non deve accadere per forza. Per fare la differenza, infatti, basta prendere delle precauzioni mettendo in atto una serie di piccoli, ma efficaci cambiamenti nel proprio stile di vita. Ogni buona abitudine contribuirà a favorire il rilassamento la domenica sera, per farci risvegliare pieni di energie e persino felici di tornare al lavoro.

Non riesci nemmeno a immaginarlo? Entriamo subito nel vivo della questione approfondendo questi cinque consigli che devi assolutamente seguire.

Evita il “jet lag sociale” andando a letto tutti i giorni alla stessa ora

Tutti amiamo la libertà di stare svegli fino a tardi, stare fuori fino alle prime luci dell’alba o, semplicemente, goderci un po’ di sano binge watching per tutto il tempo che vogliamo. Queste cose ci fanno dimenticare la noia di tutte quelle sere in cui bisogna andare per forza a letto presto, degli interminabili tragitti casa-lavoro/lavoro-casa e delle lunghe ore trascorse in ufficio. Ma a che prezzo?

La verità è che stare svegli fino a tardi sconvolge il tuo orologio biologico e aumenta le probabilità di farti sentire uno straccio il lunedì mattina. Livelli bassi di energia portano comportano uno stato d’animo negativo, che lascia la porta aperta al cosiddetto Monday blues. Mantenere un ritmo sonno-veglia regolare durante tutta la settimana (fine settimana compreso) ti aiuterà ad avere inizi settimana più dolci.

Non sgarrare troppo con il cibo (o comunque mai di domenica sera)

Probabilmente la tua alimentazione ha un ruolo importante nel tuo stato d’animo del lunedì mattina; forse anche maggiore di quanto tu creda. Gli snack dolci fanno aumentare moltissimo i livelli di energia per poi farli crollare improvvisamente; i cibi a base di cereali raffinati possono far sentire un po’ appesantiti e letargici; bere alcol rende sicuramente un po’ malconci.

A chi non piace viziarsi e lasciarsi andare un po’? Il segreto, però, è mantenere delle sane abitudini durante tutta la settimana. Con la giusta alimentazione, dai al tuo organismo la possibilità di riposare e recuperare uno stato ottimale durante la notte. Ideale per svegliarsi di buon’ora il lunedì mattina senza sentirsi come se il mondo stesse per finire da un momento all’altro.

Sfrutta il fine settimana per aiutare qualcuno che ha bisogno: ti farà sentire bene con te stesso

Questo qualcuno potrebbe essere una persona alle prese con una dipendenza (dal gioco d’azzardo, ad esempio), una persona che vorrebbe perdere peso ma non ci riesce, oppure una persona che ha bisogno di te, anche solo per essere ascoltata. Non importa cosa scegli di fare: basta che sia fattibile e utile. Sicuramente non devi fissare un obiettivo troppo irrealistico: con tutta probabilità andrebbe male, e dopo sentiresti di aver deluso qualcuno.

Dedicare del tempo ad altre persone è il modo perfetto per dimostrare a te stesso che nella vita c’è molto di più oltre al ciclo lavoro-stress-relax del fine settimana. Ti dà la possibilità di dare qualcosa, ricambiare, sentirti utile e, potenzialmente, stringere nuove amicizie lungo la strada.

Concentra eventi ed esperienze nel weekend

Tutti amiamo viziarci seguendo gli ultimi trend e acquistando i must-have più blasonati, ma sono le esperienze che facciamo a renderci veramente felici.

Trovare qualcosa da fare, come pianificare un giro turistico o visitare un museo nella tua città: è un ottimo modo per trascorrere il fine settimana. Non solo ti dà la possibilità di allontanarti (soprattutto mentalmente) da tutto, ma il lunedì mattina potrai sorridere al pensiero dell’esperienza vissuta. Insomma, è il modo ideale per cominciare a festeggiare a dovere il weekend appena trascorso, invece di rattristarsi per l’inizio di una nuova settimana.

Prepara tutte le cose che ti servono la domenica sera, così da dimezzare la fatica del lunedì mattina

Ultimo consiglio, ma non in ordine di importanza. Una cosa così semplice che ti chiederai perché non l’hai mai provata prima. Già semplicemente scegliendo la sera prima i vestiti da indossare al lavoro, e mettendoli a portata di mano, puoi rendere più agevole il ritorno alla vita lavorativa. Una cosa importante da notare è che per la maggior parte di noi gli ormoni dello stress hanno un picco di prima mattina: il che significa che possiamo percepire tensione già al suono della sveglia. Avere fretta, cercando dappertutto le scarpe e dimenticando portafogli e cellulare a casa, non ti metterà di certo nello stato d’animo ideale per affrontare la giornata.

Piuttosto, pensa a preparare i vestiti e il pranzo per il lunedì la domenica sera. In questo modo puoi partire in quarta non appena suona la sveglia: dopo qualche giorno di pratica, passerai al pilota automatico. Questo metodo è perfetto per iniziare la settimana senza raggiungere quel picco di stress che manda a monte il buonumore.

Questi erano cinque consigli per eliminare un bel po’ di stress dalla propria vita mettendo in atto pochi e semplici cambiamenti, con il minimo sforzo.

Mettili in pratica e vedrai che funzioneranno egregiamente. Inizia dal primo, aggiungine un altro ogni giorno e, alla fine della settimana, avrai cominciato a testarli tutti. In un paio di settimane e ti accorgerai che le nuove abitudini cominceranno a consolidarsi: tutto comincerà a venirti naturale e il Monday blues sarà solo un brutto ricordo.

Image: https://unsplash.com/photos/QoFbcadRVEQ

