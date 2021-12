Sono 82 – secondo i dati della Regione – le scuole che in Puglia hanno già dato la propria adesione per trasformarsi in hub dove vaccinare contro il Covid-19 i bambini dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni cominceranno dal 16 dicembre.

La fascia di età racchiude circa 233.067 bambini. Non si conosce il dato di adesione delle famiglie, i vaccini comunque potranno essere somministrati anche dai pediatri. Massima priorità sarà data comunque alla vaccinazione dei bambini con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazioni e provvederanno a contattare direttamente le famiglie.

