In concomitanza con il periodo natalizio, Amiu Puglia spa ha potenziato i servizi di raccolta e spazzamento, per garantire il mantenimento del decoro nell’intera città e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate, nonostante le limitazione legate alla pandemia da Covid 19.

Il piano straordinario nasce da un’attenta analisi delle diverse problematiche che caratterizzano il territorio, con l’obiettivo di migliorare e ottimizzare il servizio, per offrire soluzioni dedicate, performanti ed efficaci che prevengano le potenziali criticità. In questo senso, una particolare attenzione è stata rivolta alle aree limitrofe agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con specifici servizi nei weekend e nelle giornate del 23, 24, 30 e 31 dicembre quando è altamente probabile un massiccio afflusso sia di cittadini baresi che provenienti da altri comuni.

Fino al 9 gennaio 2022 è stato organizzato un servizio pomeridiano aggiuntivo di pulizia stradale, calibrato in funzione delle singole giornate e suddiviso in fasce, in base alle previsioni di affluenza, che vedrà impegnati sino a dieci operatori ecologici dedicati su tre turni. Nel weekend è inoltre prevista una particolare intensificazione delle attività: per questo motivo, dal venerdì alla domenica, nelle vie dedicate allo shopping, gli operatori di Amiu Puglia spa effettueranno servizio senza soluzione di continuità dalle 5 alle 22, garantendo perciò, la presenza anche nella fascia oraria dalle 11.30 alle 15.30, e con l’anticipo del servizio “Bari Pulita” alle 21, per assicurare il lavaggio delle strade. Nelle restanti giornate, ovvero dal lunedì al giovedì, le aree verranno presidiate fino alle 11.30 e successivamente dalle 15.30 alle 22.

