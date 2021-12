È stata inaugurata, nel fortino Sant’Antonio, la mostra di presepi promossa dall’associazione culturale “Spaccabari” giunta alla sua 16° edizione: quest’anno in esposizione le opere di venti artigiani.

“Anche quest’anno abbiamo concesso gli spazi del fortino Sant’Antonio all’associazione Spaccabari – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci – che sotto Natale allestisce l’ormai tradizionale mostra dei presepi per un pubblico di appassionati che non conosce limiti di età. Un’esposizione che ogni anno si propone di valorizzare il talento e la creatività dei maestri artigiani alle prese con la magia del presepe offrendo ai cittadini uno spettacolo di grande suggestione”.

“Nel Fortino di Sant’Antonio si vive la migliore sensazione che il Natale può offrire – ha dichiarato il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti -. Luci e musica fanno da cornice alla passione dei tanti artisti, che mettono orgogliosamente in mostra i propri presepi in stile romanico, palestinese e contemporaneo. Il presepe è una bella testimonianza della nostra tradizione, onoriamola con una visita e non dimentichiamo di portare anche i nostri bambini”.

“Questa iniziativa viene realizzata ormai da diversi anni – commentano gli organizzatori – ed è la dimostrazione dei risultati positivi che si possono ottenere quando si crede in un progetto e nelle sue finalità, in questo caso la valorizzazione del bene comune. Siamo grati all’amministrazione comunale per averci offerto ancora una volta uno spazio prestigioso”.

La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 30 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17.30 alle 21.30.

