Alto 5,5 metri, al passo con i tempi, all’insegna della sostenibilità, interamente realizzato in cartapesta. È il Babbo Natale in sella al monopattino che è giunto a Putignano e ha “trovato casa” in corso Umberto I, nei pressi del Teatro Comunale. Con un sacco pieno dei primi doni sulla spalla e una cassetta postale perché grandi e bambini possano imbucare la loro letterina a lui destinata.

Creato dalla mano dei maestri cartapestai putignanesi Paolo Mastrangelo e Francesco Lippolis nell’ambito dell’iniziativa “Per le strade del Natale”, organizzata dal Comune di Putignano in collaborazione con l’associazione Lavori dal Basso e Leti Eventi, il Babbo Natale farà da cornice agli eventi natalizi in programma a Putignano fino al 6 gennaio.

A poche ore dall’installazione già in tanti, grandi e bambini, si sono lasciati meravigliare e non hanno perso l’occasione di fotografarlo e scattare un selfie insieme a Babbo Natale. Un’opera che parla della maestria, della manualità, dell’estro creativo degli artigiani putignanesi. E di un’arte, quella della cartapesta, peculiarità e segno distintivo della città di Putignano.

