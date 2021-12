Nel pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, supportati da personale dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” e da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Modugno, hanno svolto un servizio coordinato nelle Piazze Aldo Moro e Umberto I.

Il servizio, volto alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e di quelli inerenti alle sostanze stupefacenti, oltre che a verificare le misure di contenimento del Covid – 19, ha visto impiegati 30 militari che hanno presidiato capillarmente le citate piazze, controllando anche le vie adiacenti e Piazza Cesare Battisti.

L’operazione ha prodotto positivi effetti, sia dal punto di vista della prevenzione, con famiglie che hanno beneficiato della presenza dell’Arma per accompagnare in un clima di totale serenità i propri bambini al “villaggio di Babbo Natale” lì allestito, che del contrasto agli illeciti.

Nel corso del servizio è stato arrestato un 36enne, cittadino gambiano che, seppur sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, pedalava tranquillamente in bicicletta e senza autorizzazione per le vie del centro ove è stato sottoposto a controllo.

L’uomo, arrestato per evasione, è stato associato presso il carcere di Bari. Un cittadino ghanese di 23anni, notato in atteggiamento sospetto in via Crisanzio, è stato invece bloccato in piazza Cesare Battisti prima che potesse dileguarsi. Il fermato, a seguito di approfondito controllo personale, veniva trovato in possesso di 12 stecche di hashish per complessivi 7,3 grammi e 2 dosi di marijuana per complessivi 2,8 grammi, oltre alla somma contante di 241 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, anche alla luce dei propri precedenti. Il ragazzo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato associato presso il carcere di Bari.

Un altro cittadino gambiano, 25enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione poiché, controllato in Piazza Umberto I, era stato trovato in possesso di uno smartphone poco prima scippato, da altro soggetto rimasto ignoto ed in sella a bicicletta, ad una donna che transitava in Corso Italia. Il cellulare, immediatamente rivenduto dal ladro, è stato riconosciuto dalla donna, la quale stava appunto sporgendo regolare denuncia presso la Stazione CC di Bari Scalo, e restituitole. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro, a carico di ignoti, 9 dosi di eroina (4,3 grammi) trovate dall’unità cinofila occultate nei pressi dei bagni pubblici. Nel corso del servizio, ancora, sono stati controllati 2 esercizi pubblici, identificate 45 persone e verificato il possesso di 15 green pass.

