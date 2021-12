Su richiesta dell’associazione Penelope, il Comune di Bari aderisce alla Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Pertanto domenica 12 dicembre sarà illuminata di verde la fontana di piazza Moro in modo da dare un segnale di vicinanza alle famiglie di persone scomparse e un segno di attenzione nei confronti di un fenomeno delicato che non accenna a diminuire e che rappresenta una sfida per l’intera società.

