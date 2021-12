“Ci chiediamo quale appellativo potrebbero utilizzare i nostri amministratori per descrivere quella che ai nostri occhi appare come una semplice pineta morente”. La denuncia è del comitato cittadini di Japigia.

“Siamo in via Caldarola e quello che può apparire come il resto di un incendio, altro non è che l’effetto devastante della cocciniglia tartaruga – si legge nel post di denuncia – preserviamo i pochi e veri polmoni verdi della città e aiutiamo i nostri pini”.

La cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) è un insetto originario del Nord America il cui nome volgare è dovuto al fatto che lo scudo dell’insetto assomiglia al carapace di una tartaruga.Si tratta di un parassita molto pericoloso, rinvenuto in Italia nel 2014 in Campania e poi da lì diffusosi in varie parti del Paese. Attacca molte specie di pini.

