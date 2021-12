A poca distanza dal villaggio di Babbo Natale nel centro di Bari spopola la ruota panoramica alta 22 metri. L’attrazione per le festività di fine anno piace a tante famiglie che fin dal pomeriggio attendono in coda per poter ammirare piazza Umberto dall’alto. Super colorata, spicca al di là della fontana monumentale.

“Le persone sono contentissime – ci racconta il giostraio da piazza Umberto – dopo essere stati a Otranto abbiamo scelto il capoluogo pugliese pensando proprio ai più piccoli. Così abbiamo ideato un abbonamento per i nuclei familiari”. Infatti il biglietto per salire sulla ruota è di 4 euro a persona e oppure 10 euro per 4 persone, con una durata di circa 5 minuti.

Ma non mancano le polemiche per la posizione scelta: “A me non piace l’idea della ruota davanti all’ingresso dell’ateneo – uno dei commenti critici dei cittadini.sotto il post dell’assessore Pietro Petruzzelli -. Non è un bel messaggio. L’avrei messa al posto dell’albero al centro di piazza Umberto. Credo che non avrebbe ‘nascosto’ palazzo ateneo e probabilmente il panorama sarebbe stato più interessante”.

Intanto si registra un incremento sensibile dei controlli da parte delle forze dell’ordine in una zona della città, nelle vicinanze della stazione, nota anche per la costante presenza degli spacciatori. Come mostra la foto in basso, durante il monitoraggio dei carabinieri sono state utilizzate anche le unità cinofile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.