Nei giorni 13-16 dicembre 2021 si terrà presso i Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari, il convegno intitolato School Mediation and Social Dialogue, nell’ambito del progetto Erasmus + KA229 “Cre@tive Conflict Resolution: Peer-to-Peer School Mediation”. A tale iniziativa partecipano sei scuole medie superiori europee provenienti da Portogallo, Grecia, Polonia, Malta e Italia.

Il progetto si propone di promuovere la cultura della mediazione fra pari nella gestione dei conflitti che sorgono nella quotidiana vita scolastica. In tal senso, suo obiettivo specifico è la formazione di studenti che siano in grado di fungere da mediatori in ciascuna scuola. Si tratta di un intervento didattico che guarda al futuro, poiché le attuali generazioni studentesche diventeranno a breve la nuova classe dirigente: si intende perciò creare le condizioni per la diffusione della mediazione come buona pratica sociale attraverso l’impegno educativo nella formazione dei cittadini di domani.

L’iniziativa di dicembre, organizzata dal personale docente e dalla Dirigenza del Cirillo, è un “joint staff meeting”: raduna i docenti che operano per la mediazione scolastica in ciascuna scuola aderente al progetto e li induce a valutare insieme il lavoro svolto nelle mobilità studentesche precedenti (al netto dei problemi dovuti alla pandemia) e a strutturare gli obiettivi ancora da realizzare.

Il convegno ospita sia un workshop sulle strategie della mediazione (13 dicembre) sia una tavola rotonda (14 dicembre), che focalizza l’attenzione sul rapporto esistente fra la mediazione scolastica e quanto accade nella nostra società. Interverranno esperti tratti dal campo delle scienze umane (dott. Palma Matarrese, dott. Giulia Di Nanna), della mediazione sociale (don Dass, Alex Marfo) e dell’impresa (dott. Cesare P. De Palma). È anche prevista una commemorazione per la compianta prof. Anna Papapicco, anima vibrante del progetto, a cui va il commosso pensiero di colleghi ed amici.

L’iniziativa si concluderà (16 dicembre) con l’elaborazione della nuova fase progettuale, protesa verso la messa in atto degli obiettivi formativi elaborati nel corso del convegno. Tale fase si svilupperà compiutamente nelle prossime mobilità che coinvolgeranno altri alunni delle scuole partner e che si svolgeranno nel corrente anno scolastico.

Non mancherà la consueta mostra delle bellezze del territorio, con una visita guidata che snoderà fra Polignano a Mare, le Grotte di Castellana e Alberobello (15 dicembre), nel solco della tradizione delle mobilità Erasmus che auspica da sempre la promozione del patrimonio naturale e culturale dei Paesi dell’Unione.

