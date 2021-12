Nel primo pomeriggio di ieri, in centro a Bari, gli agenti della polizia di zona sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale dove hanno sorpreso un cittadino georgiano mentre cercava di allontanarsi con alcuni capi di abbigliamento trafugati dagli scaffali.

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, pregiudicato 30enne, era in possesso di altra merce asportata nella stessa giornata da un altro negozio di abbigliamento della zona; pertanto è stato arrestato per il reato di furto aggravato e denunciato per ricettazione della merce proveniente dal precedente furto; sul giovane georgiano pendeva inoltre un provvedimento di espulsione dal territorio italiano per cui è stato anche denunciato per la relativa inosservanza. L’arrestato è stato ristretto nel carcere di Bari.

