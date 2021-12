Nella tarda serata di ieri, a Bari, in zona Madonnella, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti per lite in famiglia durante la quale, una donna, vittima dell’aggressione del suo convivente è riuscita, nonostante tutto, a richiedere l’ausilio della Polizia.

Nelle concitate fasi dell’intervento l’uomo dopo aver procurato poco prima lesioni alla malcapitata, reagendo agli agenti, si è reso anche responsabile di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, trasportata in ospedale per le cure del caso, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi, e ha denunciato l’aggressore anche per pregressi episodi di violenza subiti.

Il barese 61enne, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre che per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, ed è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

