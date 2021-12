Vigilia di Derby per mister Michele Mignani in vista del match contro il Taranto, atteso fra le mura amiche del San Nicola con calcio d’inizio alle 17:30. Diciottesimo turno del girone C di Serie C che mette in scena l’ennesimo derby per i biancorossi, un derby che però manca da ben 29 anni e che i tifosi sentono particolarmente.

“Quella contro il Taranto è una partita importante la sentiamo noi, così come la sente la nostra gente – ha dichiarato mister Mignani – ma rimaniamo concentrati sull’obiettivo di fare punti indipendentemente dall’avversario di domani”.

Mister Mignani, come di consueto, rispetta l’avversario e ne sottolinea i meriti, senza però far trasparire paura o preoccupazione nei confronti della partita di domani e caricando i suoi uomini per affrontare al meglio il match.

“Il Taranto è una squadra, una neopromossa che ha meritato di vincere il suo campionato lo scorso anno – sottolinea il mister – sta recuperando diversi giocatori e giocherà con mille motivazioni, dobbiamo stare attenti mettendo in campo ciò che abbiamo mostrato finora e se lo facciamo, sarà difficile anche per loro”.

I biglietti venduti fino ad adesso non rispecchiano totalmente l’importanza ed il peso del match di domani (7000 ticket venduti secondo gli aggiornamenti di ieri), ma anche su questo punto il mister non si scompone e spende due parole per i tifosi, sempre vicini alla squadra.

“Da quando abbiamo cominciato a far risultato si è ricreato l’entusiasmo attorno alla squadra, ovviamente sarebbe bello avere sempre la stessa cornice della partita contro il Foggia – dichiara Mignani – io credo che domani i nostri tifosi, come hanno sempre fatto, ci staranno vicini e noi faremo di tutto per regalare loro una gioia. Per noi sono una spinta importante e dobbiamo diventare un tutt’uno con loro”.

