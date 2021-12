“Questo è ufficialmente il primo weekend immerso nel clima natalizio. Per i più piccoli è possibile attraversare la magia del villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto e imbucare la propria letterina direttamente nella cassetta postale di Babbo Natale. C’è la ruota panoramica e tante piccole attrazioni sparse in città”. Il sindaco Antonio Decaro apre la “stagione” del Natale in città.