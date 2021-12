La stagione d’Opera e Balletto 2021 della Fondazione Teatro Petruzzelli si concluderà con Tosca di Giacomo Puccini. La prima è in cartellone giovedì 16 dicembre, le repliche venerdì 17 dicembre alle 20.30, domenica 19 dicembre alle 18.00, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre alle 20.30 e giovedì 23 dicembre alle 18.00.

L’ allestimento scenico è della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, per la regia di Mauro Pontiggia. Condurrà l’Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Fabrizio Cassi) il direttore stabile Giampaolo Bisanti. Maestro del Coro di Voci Bianche della Fondazione Petruzzelli Emanuela Aymone. Le scene e i costumi sono di Francesco Zito, il disegno luci di Bruno Ciulli.

Daranno vita all’opera Ailyn Pérez (Floria Tosca 16, 19, 21, 23 dicembre), Liana Aleksanyan (Floria Tosca 17, 20, 22 dicembre), Rame Lahaj (Mario Cavaradossi 16, 19, 21, 23 dicembre), Ivan Magrì (Mario Cavaradossi 17, 20, 22 dicembre), Franco Vassallo (Il Barone Scarpia 16, 19, 21, 23 dicembre), Leo An (Il Barone Scarpia 19, 21, 23 dicembre), Alessandro Spina (Cesare Angelotti), Domenico Colaianni (Il sagrestano), Giovanni Augelli (Sciarrone), Christian Collia (Spoletta) Antonio Muserra (Un carceriere), Adriana Colasuonno (Un pastore).

E mentre continua la campagna abbonamenti è partita anche la vendita dei biglietti per gli spettacoli di gennaio delle Stagioni 2022 (ad eccezione dei biglietti per la Lezione di Musica del 30 gennaio, con Giovanni Bietti che proporrà il tema Il sogno dell’Illuminismo nel “Flauto magico” di Mozart, che saranno in vendita a partire dal 3 gennaio).

Per la stagione d’Opera sono disponibili i biglietti per Tristan und Isolde di Richard Wagner, nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione Teatro Petruzzelli per la regia di Yannis Kokkos (autore anche delle scene e dei costumi) in programma martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio alle 19.00, sabato 29 e domenica 30 gennaio alle 17.00. Dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli il maestro Marc Piollet. Maestro del Coro Fabrizio Cassi. Il disegno luci è a cura di Vinicio Cheli, i video di Eric Duranteau.

Per la stagione concertistica 2022 sono disponibili i biglietti per i seguenti concerti: Il concerto dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, in cartellone martedì 4 gennaio alle 20.30, diretto da Giampaolo Bisanti, con il solista Gautier Capuçon (violoncello). In programma: Concerto n. 2, in si minore, per violoncello e orchestra, op. 104 di Antonin Dvořák, Sinfonia fantastica, Episodi della vita di un artista, in cinque parti, op. 14 di Hector Berlioz.

Il recital di Leonidas Kavakos (violino) ed Enrico Pace (pianoforte) previsto per venerdì 21 gennaio alle 20.30. In programma: Sonata n. 4, in La maggiore, per violino e pianoforte, op. 162, D. 574 di Franz Schubert, Sonata n. 3, per violino e pianoforte di Bohuslav Martinů, Sonata n. 2, in re minore, per violino e pianoforte, op. 121 “Grosse Sonate” di Robert Schumann. Il concerto del Coro Femminile del Teatro Petruzzelli, diretto da Fabrizio Cassi che avrà luogo giovedì 27 gennaio alle 20.30 con un programma dedicato a Vier Gesänge, per coro femminile, due corni ed arpa, op. 17 di Johannes Brahms, 6 Chœurs, per coro femminile e pianoforte, op. 81a di Florent Schmitt e A Ceremony of Carols, per coro femminile ed arpa, op. 28 di Benjamin Britten.

I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.vivaticket.it Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it Informazioni: 080.975.28.10.

