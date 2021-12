“La Lega è a Bari e in Italia per costruire. Stiamo lavorando per ottenere risultati sulla manovra, dalle tasse alle bollette”. Lo ha detto questa mattina nel capoluogo pugliese Matteo Salvini all’assemblea regionale della Lega.

“La Cgil blocca il Paese – continua Salvini, in vista dello sciopero del 16 dicembre -. Uno sciopero generale in un momento così delicato per gli italiani è davvero contro il Paese, contro i lavoratori, contro il buon senso. Noi invece siamo qui per costruire un 2022 che lascia alle spalle problemi, preoccupazioni e pandemie”.

Poi una lunga sequela di temi, tra cui quello immancabile delle autonomie e dei campanilismi tra città della stessa regione: “Vai a Bari e confondila con Lecce? L’Italia dei campanili è bella”.

