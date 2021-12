Puglia meta preferita anche in inverno. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Ipsos Future4Tourism secondo la quale la regione è al quarto posto tra le mete preferite dopo Trentino-Alto Adige, Toscana e Valle D’Aosta. Al quinto posto si piazza invece la Sicilia.

Una novità per le regioni del Sud, ma soprattutto per la Puglia, meta scelta soprattutto in estate. “Il Trentino Alto Adige e la Toscana sempre presenti nelle preferenze invernali, confermano la loro attrattività – scrive Ipsos – la Sicilia, che aveva fatto il suo ingresso nelle mete del periodo prima dell’esplodere della pandemia, riesce a rimanere nella top5. Ai lati opposti d’Italia e con offerte turistiche diversissime, ci sono Valle D’Aosta e Puglia che rappresentano le nuove entranti in classifica”.

L’inverno presenta anche un segnale positivo per le sistemazioni di tipo alberghiero scelte dal 54% dei viaggiatori. Tali strutture si sono dimostrate credibili nell’attuare le misure anti-covid, rassicurando così chi aveva preferito una sistemazione ‘in casa’. “In Puglia – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – l’offerta turistica continua anche in inverno, ed è questo l’asse strategico sul quale stiamo lavorando per ampliare la stagione e consolidare i posti di lavoro del settore turistico, unendo una intensa promozione alla formazione. Tutte le attività stanno proseguendo in sinergia con gli operatori del settore turistico e gli enti locali, prima di tutto i Comuni per accogliere al meglio i nuovi flussi di visitatori invernali” – ha sottolineato. Alle sue parole fanno eco quelle di Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

“Dal trekking fino alle tradizioni religiose ed ai piccoli borghi da assaporare, anche a tavola, la Puglia è un giacimento culturale da scoprire che va ben oltre i tradizionali mesi estivi. Investire in questa direzione è anche una risposta all’overbooking di alcuni periodi” – ha concluso.

Foto Pugliapromozione

