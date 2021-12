Grave incidente stradale questa notte sulla tangenziale in direzione nord, in prossimità dell’uscita via Caldarola. Due i morti, il conducente di uno dei tre veicoli coinvolti di 35 anni e una giovane donna di 26 anni che viaggiava con lui. Una terza persona, che viaggiava sempre nella stessa auto, è rimasta ferita non in modo grave. Tre i veicoli coinvolti. La tangenziale è stata chiusa per ore.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Accertamenti ed indagini in corso da parte della Polizia Locale di Bari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 35enne e il 26enne erano stati trasportati di urgenza al Policlinico e al Di Venere: sono morti poco dopo.

