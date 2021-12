Nella serata di ieri, nel quartiere Libertà, gli agenti della Volante di zona sono intervenuti presso una privata abitazione, a seguito di segnalazione anonima giunta al 113, relativa ad urla e rumori provenienti da un appartamento.

Sul posto è emerso che una cittadina romena 32enne era stata aggredita dal marito, anch’egli romeno, di 32 anni. L’aggressione è avvenuta alla presenza delle due figlie minori della coppia. La donna aveva sporto denuncia per episodi simili nel 2018 e nel 2019. L’uomo, pluripregiudicato, con precedenti anche per sfruttamento di minori nell’accattonaggio, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

La vittima, trasportata al Policlinico, è stata avviata al “Binario Rosa”, Progetto sperimentale di contrasto alla violenza tra Comune e Policlinico di Bari.

