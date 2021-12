Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari – Torre a Mare. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la fornitura del servizio idrico nell’abitato di Torre a Mare in via Morelli Silvati, via Colombo, via Fontana Nuova, via Monte sei Buse, Via Lama Giotta, Via Mola, piazza Abbà Garinà, via Fenicia, via Positano, via dei Trulli, via Carducci, via Coppa di Bari, Complanare lato Est e lato Ovest S.S.16.

La sospensione sarà il 16 dicembre e avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 17:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

