Via libera del Comune di Bari al progetto preliminare, dell’importo di un milione di euro, ai fini della candidatura all’avviso pubblico del Ministero, per l’installazione di telecamere nelle scuole di competenza comunale (infanzia, primarie, medie e nidi). Si tratta di impianti che interesseranno 23 scuole del territorio: l’elenco non è stato ancora definito, sarà deciso in base alle segnalazioni delle forze dell’ordine e della polizia locale.

“Abbiamo intenzione – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – di installare otto impianti da 4 telecamere e 15 da otto telecamere, per un totale di 152 telecamere e 23 scuole. Individueremo gli istituti in base anche alle segnalazioni delle forze dell’ordine e della polizia locale, per capire quali sono i plessi che necessitano di una migliore sorveglianza, a causa di furti e atti di vandalismo”.

La richiesta del Comune al bando è di un milione di euro, con il cofinanziamento del 50 per cento dell’amministrazione. E’ la prima volta che le scuole vengono dotate di impianti di videosorveglianza, per contrastare ladri e vandali: in alcuni istituti sono presenti, ma sono ormai obsoleti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.