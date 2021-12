Apre la porta di casa della mamma per andarla a trovare e viene spinta con violenza all’interno da tre uomini con il volto coperto. E’ accaduto nella serata di ieri, a Minareto, una località nei pressi della Selva di Fasano.

Vittime una mamma, di circa 80 anni, e una figlia di 50 che sono state ostaggio per circa 3 ore di tre banditi. In particolare, mentre uno degli uomini teneva sotto controllo le donne sul divano, gli altri due hanno messo a soqquadro tutte le camere della casa. Alle donne è stato ordinato inoltre di aprire la cassaforte dalla quale i ladri hanno preso alcuni monili in oro. I malviventi sono fuggiti via con alcuni contanti sparsi per la casa e un bottino di circa 2mila euro.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, anche in seguito alle testimonianze delle donne, gli uomini pare avessero accendo dell’Est e si sono mossi a piedi. Prima che questi ultimi andassero vie le donne sono state rinchiuse in un’altra stanza, dalla quale sono uscite non appena sicure che in casa non ci fosse più nessuno. La vicenda è finita all’una e venti circa, quando le donne, ancora fortemente provate, dopo aver chiamato i carabinieri, si sono recate presso la compagnia di Fasano dove hanno sporto denuncia contro ignoti. Al momento sono in corso le indagini.

