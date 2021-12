Non ce l’ha fatta il 17enne che nella serata di ieri è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. La giovane vittima, Tiziano Dell’Anna. è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove non c’è stato nulla da fare.

Il fatto è accaduto a Leverano, ad investire il giovane un uomo di 47 anni di San Pietro in Lama, che alla guida di una Bmw, dopo aver travolto il ragazzo non si è fermato a prestare soccorso allontanandosi in tutta fretta. L’uomo è stato poi rintracciato grazie al rinvenimento della targa. I carabinieri della compagnia di Campi Salentina sono riusciti a risalire al proprietario che, dopo essere stato contattato dai carabinieri si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato.

L’uomo ha ammesso in quell’occasione le sue responsabilità. Sentito il parere del pubblico ministero di turno, è stato poi arrestato con le accuse di omissioni di soccorso e lesioni personali gravi.

