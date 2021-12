La Puglia non supera il test sulla qualità della vita, in particolare, le provincie pugliesi sono quasi tutte nella parte bassa della classifica stilata dal Sole 24 ore. A fare peggio sono Taranto e Foggia, la prima si piazza in 99esima posizione (perdendone tre), la seconda scende di sei fino al 106esimo posto, ovvero il penultimo. Scala anche Brindisi che arretra di tre scalini sino al 91esimo posto in classifica.

Bari, Lecce e Bat sono le uniche province a salire. Fa meglio Lecce che sale di quattro posti fermandosi al 79esimo posto, Bat guadagna invece 3 posizioni, ma resta 94esima. Per quanto riguarda Bari sale di una posizione passando da 70esima a 71esima. Bari, nello specifico, ha ottenuto il miglior risultato nella graduatoria “Demografia e società” piazzandosi in 34esima posizione, nonostante abbia perso 13 posti rispetto all’anno scorso.

Il salto più ampio lo fa nella sezione “Affari e lavoro” in cui guadagna 32 posti piazzandosi al 52esimo posto in classifica. Per quanto riguarda Ambiente e servizi Bari arretra di sei posti rispetto al 2020 con un 48esimo posto complessivo. Ancora più in basso per quanto riguarda le sezioni “Cultura e tempo libero”, “Ricchezza e consumi” e “Giustizia e sicurezza”, per i quali è rispettivamente al 64esimo, 66esimo e 96esimo posto. Per l’ultimo in particolare, Bari è arretrata di 11 posizioni.

L’indagine ha offerto una fotografia dell’Italia basandosi nello specifico su 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Tra i parametri di quest’anno ce ne sono stati 28 aggiornati al contesto storico del 2021. Obiettivo, comprendere come sta andando la ripresa del Paese post pandemia. Il primato è della città di Trieste, prima in Italia seguita da Milano e Trento.

