C’è l’ok del Governo sulla proroga dello stato di emergenza. Durerà sino al 31 marzo. La decisione è stata presa nel pomeriggio di oggi nel corso del Consiglio dei ministri.

L’accelerazione sulla decisione è stata fortemente voluta dal premier Mario Draghi nel tentativo di contrastare l’attuale situazione pandemica e l’avanzata della variante Omicron. Proposta che ha avuto riscontro positivo da alcune parti, ma ha visto il no di altre, tra questi Matteo Salvini e Giorgia Meloni, contrari al prolungamento dello stato di emergenza e polemici nei confronti delle scelte di Draghi.

L’obiettivo è superare l’inverno e traghettare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria mantenendo pienamente operativa la macchina per il constrasto al Covid-19. Ci sono però anche altre novità riguardanti il decreto legge discusso oggi che si compone in totale di 11 articoli, con il quale sono stati confermati anche i criteri della norma che stabilisce le fasce di colore.

In particolare, il decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza per altri 3 mesi rende possibile limitare gli spostamenti delle persone, “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso”: dalla chiusura di strade e parchi, cinema e teatri, allo stop alle cerimonie, fino al lockdown e alla quarantena “ai soggetti che hanno avuto contatti” a rischio.

Fino al 31 marzo 2022, inoltre, sono prorogati i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid ed è prorogata anche la possibilità di smart working per i lavoratori fragili. Il decreto ministeriale dovrà essere adottato “entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.

Tra le novità fino ad oggi mai discusse la nascita di un’infrastruttura (presso un sito militare) per “lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali”. Per quest’ultima saranno stanziati 6 milioni per il 2022 utili. L’obiettivo è quello di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future.

Inoltre, nell’esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il capo del Dipartimento della Protezione civile e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, adotteranno anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Confermato infine, secondo quanto dichiarato dal ministro Daniele Franco nel corso del Consiglio dei Ministri, lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al rincaro delle bollette di luce e gas nel primo trimestre 2022. Di questi fondi 1,8 miliardi annullano, di fatto, gli oneri generali di sistema per le utenze fino a 16kwh, 600 milioni servono ad abbassare l’aliquota Iva per il gas al 5 %. Infine, per il gas gli oneri di sistema sono azzerati per tutti, soprattutto per le famiglie svantaggiate per le quali gli aumenti sono annullati con 900 milioni.

