Due specialisti dell’ospedale San Paolo di Bari tra i premiati con il “Laudato Medico Umberto Veronesi” per l’anno 2021: il direttore di Oncologia dr. Nicola Marzano e la radiosenologa dr.ssa Maurilia Lasciarrea. Il premio, promosso da Europa Donna Italia e consegnato nei giorni scorsi a Milano, mira a riconoscere l’importanza della relazione medico-paziente e ad offrire alle donne la possibilità di sottolinearne il loro bisogno di attenzione oltre le cure farmacologiche e la chirurgia. I 12 premiati, infatti, operano nelle Breast Unit italiane e, nel mese di ottobre, sono stati segnalati da migliaia di pazienti per la loro disponibilità al dialogo e all’accompagnamento nel percorso di cura.

“Il senso del riconoscimento “Umberto Veronesi al Laudato Medico” – scrive la Asl di Bari – delle centinaia di centri dedicati alla diagnosi e cura del seno è proprio quello di voler mettere in luce ogni anno direttamente dalla voce delle pazienti, che ne hanno sperimentato le capacità di ascolto, quei medici che considerano l’umanizzazione della medicina un aspetto determinante della propria missione quotidiana. Un bel riconoscimento per i due medici del San Paolo e per le strutture che rendono il loro lavoro più “a misura di donna”.