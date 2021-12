Carabinieri della Stazione di Gravina in Puglia, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane 20enne del luogo.

Questi, alle prime ore dell’alba, è stato notato per le vie del centro abitato a bordo della sua autovettura e, in considerazione dei suoi precedenti specifici e dell’ora insolita, è stato sottoposto ad un accurato controllo e, poi, ad una perquisizione personale per la ricerca di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish per un peso complessivo di 4,3 grammi e di una somma di 580 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita. Inoltre, la perquisizione, estesa all’autovettura a lui in uso, ha consentito di rinvenire nella disponibilità del giovane due mazze da baseball, ritenute, per le circostanze di tempo e di luogo, oggetti idonei ad offendere e quindi sequestrati. La perquisizione, infine, è stata estesa presso il suo domicilio, consentendo di rinvenire ulteriori 59,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il 20enne, tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura cautelare sostituita dall’obbligo giornaliero di presentazione in caserma, a seguito di udienza per direttissima. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

