AssoAzionistiBpB e Comitato Indipendente sono scesi in piazza oggi a Roma per sostenere l’emendamento al bilancio 2022 presentato dai Senatore Dario Damiani (FI) e Barbara Lezzi (Gruppo Misto) in discussione queste ore al Senato con un flash Mob alla presenza di una folta e rumorosa delegazione di soci.

L’evento si è tenuto sotto gli Uffici della Commissione Bilancio del Senato, luogo in cui si è tenuto anche l’incontro con il senatore Damiani e altri parlamentari ex 5stelle. Questi ultimi hanno confermato l’impegno a sostenere l’iniziativa legislativa confezionata dalle associazioni dei soci e fatta propria in particolare dai senatori Damiani e Lezzi, con l’auspicio che anche gli altri parlamentari pugliesi possano aderire convintamente.

Nel corso dell’incontro le associazioni hanno inoltre fatto emergere le forti preoccupazioni per l’instabilità della governance di BPB, dopo le plurime dimissioni di sindaci e dirigenti della Banca, che oggi registrano anche le dimissioni dell’AD Bergami, sollecitate più volte dal gruppo.

“Ci si augura – hanno scritto in una nota – che la scelta del nuovo AD risponda a criteri meritocratici e rispettosi dei 70mila soci della banca, evitando l’individuazione di soggetti (interni alla banca) che già hanno dato prova di pessime perfomance gestionali. La Popolare di Bari e i suoi soci non meritano di essere ancora maltrattati e pretendono manager apicali di comprovata esperienza e capacità che possano rilanciare BPB e ristorare i risparmiatori” – hanno concluso.

