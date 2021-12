Sciopero di 24 ore dell’Amtab. A darne notizia è la stessa azienda la quale ha informato che nel rispetto delle fasce di garanzia, ovvero ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29, così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, le Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL hanno indetto un’astensione dal lavoro il giorno 16 dicembre 2021 per adesione allo sciopero generale proclamato per il sostegno alle proposte sindacali.

Le motivazioni riguardano temi quali precarietà, pensioni, fisco, lavoro e, inoltre, per la modifica della Legge di Bilancio. Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono nello specifico:

– Personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 00:00 alle ore 05:30; dalle ore 08:30 alle ore 12:30; dalle ore 15:30 alle ore 00:00.

– Personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili:

– Centro Operativo: 2 unità

– Numero Verde: 1 unità

– Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto

– Squadra antincendio/emergenza: 1 unità

– Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa).

Nel corso dell’ultima astensione nazionale proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 69,6% per il personale di guida, 15,2% per il personale sosta, 21,11% per il personale area tecnica, 41,02% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 5,7% per il personale amministrativo.

