Difende un adolescente infastidito da un gruppo di coetanei e viene colpito al volto da uno di loro. E’ accaduto nella serata di ieri, vittima il parroco della chiesa Angeli Custodi di Trani, don Enzo de Ceglie.

Il parroco, intervenuto per difendere uno dei ragazzini infastidito dal lancio dei petardi di altri adolescenti che lo prendevano in giro, è stato portato al pronto soccorso di Barletta dove è stato medicato e dimesso.

L’episodio, si è verificato durante le celebrazioni per Santa Lucia. Immediate le reazioni di sgomento e vicinanza al sacerdote, tra queste quella dell’arcivescovo did Trani Barletta e Bisceglie, monsignor Leonardo D’Ascenzo, ma anche del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che sui social non ha nascosto il suo sdegno definendo quanto accaduto “Un episodio di una gravità inaudita”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.