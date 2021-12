Oltre 14milioni di italiani saranno in viaggio per le feste natalizie. E’ quanto emerge da una ricerca di Federalberghi presentata a Roma alla presenza del minitro Massimo Garavaglia. I dati, che segnano un -19,9% rispetto al 2019, narrano di uno scenario in cui 10 milioni e 454 mila italiani si muoveranno in particolare nei giorni di Natale. Il 94,6% entro i confini.

A questi dati fanno da contraltare quelli per il Capodanno. Sono infatti in diminuzione le partenze (48,2%). Nello specifico, 4 milioni 400 mila con il 97% rimarrà in Italia. Il giro di affari complessivo cala dunque del 19,6%. Per Natale il 94,6% resterà in Italia contro il 5,4% che sceglie invece l’esterno. Tra le persone che resteranno all’interno del Pese, il 68,9% non uscirà dalla propria regione di residenza.

La montagna, in ogni caso, resta la meta preferita nel 25,9% dei casi, seguita da città diverse da quella di residenza (25,4%), dalle città d’arte (20%) e dal mare (14%). Nel 41,8% dei casi si darà priorità alla casa di parenti e amici per la permanenza, il 26,1% opterà invece per l’albergo. In media, gli italiani in vacanza dormiranno 6,9 notti fuori casa per una spesa media pro-capite, in cui sono compresi trasporti, alloggi, cibo e divertimenti, di 804 euro. Più nello specifico, 724 per chi rimarrà in Italia e 1990 per chi andrà all’estero.

In totale il giro di affari sarà di 8,4 miliardi di euro. La motivazione principale che spinge gli italiani a viaggiare sarà riposo e relax, questo per il 70,6% dei cittadini. Il 47,2% approfitterà delle feste per raggiungere la propria famiglia. Per quanto riguarda il Capodanno invece il dato cambia. Coloro che resteranno in Italia prediligeranno soprattutto città diverse dalla propria (il 44,1%), poi località di montagna (23,1%) e infine città d’arte (17,4%).

Chi andrà all’estero infine si dirigerà soprattutto verso le grandi capitale europee. A scegliere queste mete è l’83,3% degli italiani. Subito dopo ci sono parchi divertimento europei (16,7%). La scelta sugli alloggi non cambia, anche in questo caso si preferirà la casa di parenti e amici (per il 36,3% dei casi). Il 27,3% sceglierà invece alberghi. I media i cittadini passeranno 3,6 notti fuori casa. La spesa media pro capite sarà di 477 euro, 462 in Italia e 938 all’estero, con un conseguente giro di affari pari a 2 miliardi e 90 milioni.

Foto repertorio

